В Тамбовской области под колёсами «десятки» погибла 39-летняя женщина

Около 20.10 16 апреля водитель «десятки» насмерть сбил 39-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального МВД

Авария случилась в районе дома №41 по улице Пароваткина. 24-летний водитель отечественной легковушки сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому перекрестку.

В результате ДТП 39-летняя женщина погибла на месте, а 34-летнего мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу в Тамбове.

Всего за минувшие сутки, 16 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.