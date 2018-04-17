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В Тамбовской области под колёсами «десятки» погибла 39-летняя женщина
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В Тамбовской области под колёсами «десятки» погибла 39-летняя женщина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Около 20.10 16 апреля водитель «десятки» насмерть сбил 39-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась в районе дома №41 по улице Пароваткина. 24-летний водитель отечественной легковушки сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому перекрестку.
В результате ДТП 39-летняя женщина погибла на месте, а 34-летнего мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу в Тамбове.
Всего за минувшие сутки, 16 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.
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