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Из-за ремонта дорог ограничат движение в трех районах Ростова
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Из-за ремонта дорог ограничат движение в трех районах Ростова 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Пролетарском, Первомайском и Кировский районах Ростова ограничат движение транспорта. На некоторых участках ремонт затянется на пять месяцев, и водителям придется искать альтернативный маршрут.
— В связи с проведением дорожных работ с 6 мая по 1 октября частично перекроют дорогу на улице 35-я Линия (на участке Сарьяна — Богданова). С 6 мая по 15 октября проезд ограничат по улице Вересаева (на участке Стальского — 40-лет Победы). Также движение будет затруднено на улице Пойменной (на участке 1-я Луговая — Шоссейная) — трасса будет частично перекрыта с 6 по 15 мая, — сообщили в городской мэрии.
На время матчей чемпионата мира ремонтные работы будут приостанавливаться.
Всего в этом году обещают отремонтировать 45 километров автомобильных дорог. Как уверяют ростовские чиновники, это позволит снизить в городе количество ДТП и сделать езду по улицам более безопасной.
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