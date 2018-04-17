Из-за ремонта дорог ограничат движение в трех районах Ростова

В Пролетарском, Первомайском и Кировский районах Ростова ограничат движение транспорта. На некоторых участках ремонт затянется на пять месяцев, и водителям придется искать альтернативный маршрут.

— В связи с проведением дорожных работ с 6 мая по 1 октября частично перекроют дорогу на улице 35-я Линия (на участке Сарьяна — Богданова). С 6 мая по 15 октября проезд ограничат по улице Вересаева (на участке Стальского — 40-лет Победы). Также движение будет затруднено на улице Пойменной (на участке 1-я Луговая — Шоссейная) — трасса будет частично перекрыта с 6 по 15 мая, — сообщили в городской мэрии.

На время матчей чемпионата мира ремонтные работы будут приостанавливаться.

Всего в этом году обещают отремонтировать 45 километров автомобильных дорог. Как уверяют ростовские чиновники, это позволит снизить в городе количество ДТП и сделать езду по улицам более безопасной.