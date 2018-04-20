В Ростове 1 мая автобусы, маршрутки и троллейбусы станут ходить по новым маршрутам

В донской столице 1 мая изменятся схемы движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, с вечера 30 апреля до утра 1 мая движение общественного транспорта будет организовано по следующей схеме.

Маршруты № 3, 3А, 7, 67, 98 станут ездить по ул. Б. Садовой — пр. Театральному — ул. Закруткина — ул. Н. Нольной — ул. Мясникова — ул. 1-й Линии — ул. Советской и далее по старой схеме; в обратном направлении: ул. Советская (ул. Верхненольная) — ул. Нижненольная — ул. Закруткина — пр. Театральный и далее, как обычно.

Транспорт под номерами 70 и 80 будет возить по ул. Б. Садовой — пр. Театральному — ул. Закруткина — ул. Н. Нольной — ул. Мясникова и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный и далее по обычной схеме.

Маршрутки №55, 80 поедут со следующими остановками: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советсткая и далее по обычной схеме в обоих направлениях.

Маршрутки № 98-МТ поедут по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советская и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

1 мая с 8:30 до 13 часов движение общественного будет выглядеть следующим образом: автобусы и маршрутки № 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 98 будут ездить по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по обычному маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки под номерами 55, 80, 98 поедут со следующими остановками: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советская и далее по обычной схеме в обоих направлениях.

В этот же день с 13:00 до 17:00 транспорт под № 3, 3а, 7, 67, 98 будет курсировать по ул. Б. Садовой — пр. Буденновскому — ул. Красноармейской — пр. Театральному — пр. Шолохова и далее по обычной схеме в обоих направлениях.

По маршрутам № 70, 80 движение будет организовано так: ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я линия — пл. Карла Маркса и далее по обычной схеме в обоих направлениях. А для маршрутов № 55, 80, 98 следующим образом: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советская и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

Ростовчанам следует обратить внимание и на работу троллейбусов: с 21:30 30 апреля до 17:00 1 мая маршрут № 1 будет курсировать по схеме троллейбусного маршрута № 5: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях. Движение троллейбусов № 2, 22 будет организовано по схеме: ул. 20-я линия — ул. Лекальная — ул. 22-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам.

А вот работа трамвая № 1, который возит пассажиров с Центрального рынка до 26-й Линии, с 8:30 до 17:00 и вовсе будет приостановлена.