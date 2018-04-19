В Ростове во время парада Победы ограничат движение по центральным улицам

Из-за репетиций и проведения парада Победы в Ростове будут ограничивать движение в центре города. Первая репетиция пройдет 26 апреля. В этот день, а также 3 и 4 мая с 17:00 до 00:30 и 5 мая с 06:00 до 23:59 во время движения боевой техники для автомобилей и общественного транспорта будут закрыты улицы:

пр. Шолохова;

ул. 20-я Линия;

ул. Советская;

ул. Большая Садовая;

пр. Ворошиловский;

ул. Красноармейская.

В эти же дни и время автомобили не смогут ездить по Театральной площади.

5 и 9 мая с 06:00 до 23:59 для транспорта будут закрыты проспект Театральный на участке от Горького до Социалистической, улица Горького и Ченцова от переулка Крепостной до улицы Каяни и улица Советская.

9 мая движение по этим же улицам будет ограничено с 06:00 до 12:00. Театральная площадь будет закрыта для проезда автомобилей с 06:00 до 23:59, Большая Садовая на участке от переулка Братского до проспекта Ворошиловского станет пешеходной зоной с 06:00 до 10:00, а на участке от Ворошиловского до Театральной — с 06:00 до 23:59.