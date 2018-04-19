Ещё
В Ростове во время парада Победы ограничат движение по центральным улицам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове во время парада Победы ограничат движение по центральным улицам 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Из-за репетиций и проведения парада Победы в Ростове будут ограничивать движение в центре города. Первая репетиция пройдет 26 апреля. В этот день, а также 3 и 4 мая с 17:00 до 00:30 и 5 мая с 06:00 до 23:59 во время движения боевой техники для автомобилей и общественного транспорта будут закрыты улицы:
пр. Шолохова;
ул. 20-я Линия;
ул. Советская;
ул. Большая Садовая;
пр. Ворошиловский;
ул. Красноармейская.
В эти же дни и время автомобили не смогут ездить по Театральной площади.
5 и 9 мая с 06:00 до 23:59 для транспорта будут закрыты проспект Театральный на участке от Горького до Социалистической, улица Горького и Ченцова от переулка Крепостной до улицы Каяни и улица Советская.
9 мая движение по этим же улицам будет ограничено с 06:00 до 12:00. Театральная площадь будет закрыта для проезда автомобилей с 06:00 до 23:59, Большая Садовая на участке от переулка Братского до проспекта Ворошиловского станет пешеходной зоной с 06:00 до 10:00, а на участке от Ворошиловского до Театральной — с 06:00 до 23:59.
161.ru: последние новости
Девять раненых, один погибший: появились новые данные о страшном ДТП под Ростовом Из-за двух ДТП парализовало движение на Западном мосту В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста42
Светская львица лишилась двух элитных авто за день1
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение