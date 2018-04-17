По факту схода вагонов на Красноярской железной дороге возбуждено уголовное дело

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта с причинением крупного ущерба. Дело возбуждено по факту схода семи грузовых вагонов на перегоне Таежный — Камарчаго Красноярской железной дороги 12 марта этого года.

В этот день около 21 часа при проходе грузового поезда, состоящего из 62 вагонов с углем, несколько из них сошли с путей. Были повреждены сами вагоны и габариты пути. Ущерб составил около 7 млн рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства, приведшие к аварии.

Фото: следственное управление на транспорте