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По факту схода вагонов на Красноярской железной дороге возбуждено уголовное дело
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По факту схода вагонов на Красноярской железной дороге возбуждено уголовное дело 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта с причинением крупного ущерба. Дело возбуждено по факту схода семи грузовых вагонов на перегоне Таежный — Камарчаго Красноярской железной дороги 12 марта этого года.
В этот день около 21 часа при проходе грузового поезда, состоящего из 62 вагонов с углем, несколько из них сошли с путей. Были повреждены сами вагоны и габариты пути. Ущерб составил около 7 млн рублей.
Сейчас выясняются все обстоятельства, приведшие к аварии.
Фото: следственное управление на транспорте
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