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В Казани из-за капремонта дорог начались пробки
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В Казани из-за капремонта дорог начались пробки 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Пробки на дорогах увеличились из-за капремонта дорог.
В Казани 14 апреля стартовал капитальный ремонт дорог. В ходе него планируется привести в порядок проезжие части по ул. К. Цеткин (от ул. Боевая до Кировской дамбы), С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская), Восстания (от ул. Декабристов до Горьковского шоссе, включая кольцо), Павлюхина (от ул. Назарбаева до ул. Даурская) и др. Полный список читайте здесь.
При этом водители жалуются, что из-за ремонта на участке от ул. Декабристов до ул. Чистопольской образуются пробки в обе стороны. Ремонт здесь продлится до 13 мая.
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