За один в Савелках произошли две дорожные аварии с пострадавшими

Пятница, 13 апреля, стала несчастливым днем для трех участников дорожного движения в районе Савелки. Двое из них пострадали в результате опрокидывания мотоцикла, один — от наезда автомобиля.

Первое ДТП произошло около восьми часов вечера на Сосновой аллее. Житель Зеленограда следовал на мотоцикле « Хонда » в сторону Фирсановского шоссе. Напротив корпуса 704 он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате аварии пострадал сам 34-летний водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла. Подоспевшая скорая помощь отвезла молодых людей в зеленоградскю горбольницу.

Спустя три с половиной часа на Фирсановском шоссе произошел наезд на пешехода. 45-летний зеленоградец переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля «Хендай Гетц», который двигался в сторону Ленинградского шоссе под управлением 24-летнего местного жителя. Мужчина-пешеход получил различные травмы и был госпитализирован в московскую больницу. По фактам двух ДТП проводится расследование.