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За один в Савелках произошли две дорожные аварии с пострадавшими
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За один в Савелках произошли две дорожные аварии с пострадавшими 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Пятница, 13 апреля, стала несчастливым днем для трех участников дорожного движения в районе Савелки. Двое из них пострадали в результате опрокидывания мотоцикла, один — от наезда автомобиля.
Первое ДТП произошло около восьми часов вечера на Сосновой аллее. Житель Зеленограда следовал на мотоцикле «Хонда» в сторону Фирсановского шоссе. Напротив корпуса 704 он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате аварии пострадал сам 34-летний водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла. Подоспевшая скорая помощь отвезла молодых людей в зеленоградскю горбольницу.
Спустя три с половиной часа на Фирсановском шоссе произошел наезд на пешехода. 45-летний зеленоградец переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля «Хендай Гетц», который двигался в сторону Ленинградского шоссе под управлением 24-летнего местного жителя. Мужчина-пешеход получил различные травмы и был госпитализирован в московскую больницу. По фактам двух ДТП проводится расследование.
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