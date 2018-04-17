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В Пензе спасатели ликвидировали последствия тройного ДТП на улице Калинина
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В Пензе спасатели ликвидировали последствия тройного ДТП на улице Калинина 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В минувший понедельник, 16 апреля, на одной из центральных улиц Пензы не смогли разъехаться три транспортных средства. Сигнал о массовой дорожной аварии в областном центре поступил на пульт диспетчера в 15:43 по московскому времени.
«На улице Калинина в Пензе дорогу не поделили «Renault Symbol», «Лала Калина» и «ГАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.
«Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к пензенцам спасатели.
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