В Пензе спасатели ликвидировали последствия тройного ДТП на улице Калинина

В минувший понедельник, 16 апреля, на одной из центральных улиц Пензы не смогли разъехаться три транспортных средства. Сигнал о массовой дорожной аварии в областном центре поступил на пульт диспетчера в 15:43 по московскому времени.

«На улице Калинина в Пензе дорогу не поделили « Renault Symbol », «Лала Калина» и «ГАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции

«Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к пензенцам спасатели.