Полицейские в честь 99-летия волгоградского главка МВД получили ключи от новых машин

Накануне, 16 апреля, волгоградские полицейские отметили 99-летнюю годовщину со дня образования регионального Главка МВД

Как сообщает РИА34, во время торжественного мероприятия начальник областной полиции Александр Кравченко вручил ключи от 42 новых служебных автомобилей сотрудникам патрульно-постовой и дорожно-постовой служб.

— Под звуки гимна торжественным маршем прошлись командиры и личный состав регионального Главка, войска национальной гвардии, курсанты Волгоградской академии МВД, представители добровольных народных дружин и казачества, — рассказали РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Собравшимся продемонстрировали служебный автотранспорт Главного управления, а также два передвижных комплекса видеофиксации правонарушений.

В торжественной обстановке за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в службе ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности получили сотрудники областной полиции, представители Росгвардии, дружинники и казаки.

— В конце мероприятия Александр Кравченко вручил сотрудникам ключи от 42 новых служебных автомобилей для выполнения задач по охране и защите правопорядка в регионе, — добавили в пресс-службе.