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Житель Красноярского края поблагодарил полицейских, оказавших ему помощь в условиях сильной метели
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Житель Красноярского края поблагодарил полицейских, оказавших ему помощь в условиях сильной метели 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В адрес Главного управления МВД России по Красноярскому краю поступило письмо со словами благодарности инспекторам отдельной роты ДПС Ильдусу Мурзагулову и Алексею Сиденкову. Его автор поблагодарил полицейских из Норильска, которые в условиях сильного ветра и нулевой видимости помогли ему добраться домой на специальном автомобиле высокой проходимости «Трэкол».
Мужчина рассказал, что в марте в Норильске были плохие погодные условия, город замело «черной пургой», когда ему необходимо было добраться до соседнего Кайеркана. Автомобиль сломался, телефон разрядился, и он остался на дороге в ожидании какой-либо помощи.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам ГИБДД, которые оказали помощь в трудную для меня минуту. Я добрался до автобусной остановки, где очень долго простоял и сильно замерз. Ко мне подъехал вездеход ДПС и отвез до города. Мне страшно представить, что могло со мной произойти, если бы не инспекторы», — пишет благодарный житель Норильска.
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