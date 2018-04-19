Число жертв ДТП с микроавтобусом в Омской области возросло до пяти

НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости . Количество погибших при произошедшем 17 апреля лобовом столкновении микроавтобуса «ГАЗель» и Lada Priora в Омской области увеличилось до пяти, сообщил РИА Новости в четверг представитель минздрава региона.

Как сообщалось, что ДТП произошло на автодороге Любино-Красный Яр во вторник около полудня местного времени. По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса «ГАЗель Луидор» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Priora. Водитель легковой машины и два его пассажира скончались на месте, немногим позже в больнице скончалась одна из пострадавших — женщина 1959 года рождения.

"Сегодня рано утром скончалась женщина, находившаяся в крайне тяжелом состоянии. Еще четыре человека были транспортированы в больницы Омска. Все это пассажиры «ГАЗели», — сообщил собеседник агентства.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначено проведение ряда экспертиз.