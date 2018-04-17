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Под Омском в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
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Под Омском в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека 

Газета.Ru 1 час назад
В Омской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли три человека и пострадали пять. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"На автодороге Любино — Омск в Любинском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки. Пострадали восемь человек, трое из них, в том числе ребенок, погибли", — рассказал источник.
Как отмечается, пять пострадавших госпитализированы. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в украинском Кривом Роге произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погибли семь человек и еще 12 пострадали.
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