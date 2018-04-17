ГИБДД создала «ловушку» для водителей

«АвтоВзгляд» рассказал, как ГИБДД создала «ловушку» для водителей и использует ее.

Ранее из регламента Госавтоинспекции исчез запрет на установку камер автоматической фиксации нарушений в зоне действия временных знаков, а уже на минувших выходных автор портала выяснил, как эта «ловушка» работает.

Двигаясь по подмосковной части трассы М9 «Балтия» журналист увидел временные знаки ограничения скорости, которые, должно быть, «оставили» дорожные службы, недавно очищавшие отбойники от грязи.

Вспомнив о новой редакции регламента ГИБДД, журналист перестроился в правый ряд и сбросил скорость. Как оказалось, не зря, ведь лишь полкилометра спустя увидел зеленый микроавтобус, «вооруженный» комплексом автофиксации нарушений «Стрелка».

«Сразу после знака "Отмена временных ограничений"!» — подчеркнул он.

По словам журналиста, все остальные участники движения знаки проигнорировали и, скорее всего, стали «спонсорами казны».