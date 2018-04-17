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Тренеру, виновному в гибели троих детей в результате ДТП, вынесли приговор
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Тренеру, виновному в гибели троих детей в результате ДТП, вынесли приговор 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В результате аварии погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет.
Суд вынес приговор тренеру-преподавателю одной из спортивных школ города Рязани, который был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель троих детей в результате ДТП.
— Приговором суда Руслану Богданову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, утром 25 марта минувшего года 30-летний обвиняемый ехал за рулем Renault Sandero из Рязани в Воскресенск по трассе «Урал» с четырьмя детьми в салоне. Дети должны были принять участие в спарринге по боксу. Возле деревни Врачово Луховицкого района он проявил невнимательность и столкнулся с автомобилем «Газель», двигавшемся навстречу. В результате ДТП в автомобиле «Рено» погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, а также пострадал 13-летний ребенок.
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