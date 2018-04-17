Юная велосипедистка попала под колеса пьяного автомобилиста в Богородском районе

ДТП произошло около 18.15 у дома № 68 по улице Заводской. Девятилетняя девочка ехала по автомобильной дороге (что запрещено ПДД), когда на нее наехала иномарка. В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям всех участников происшествия, в том числе и родителей девочки, — сообщили в УГИБДД по Нижегородской области. — Водителю же, как минимум, грозит наказание по ст. 12.8 КоАП РФ в виде лишения права управления на срок 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей (результаты освидетельствования 0,8 промилле паров спирта в выдыхаемом воздухе). В любом случае, отступление от требований ПДД и водителем, и велосипедистом привели к печальным последствиям.

С начала апреля это уже третий случай наезда на малолетнего велосипедиста.