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В Скопинском районе пенсионер на «ЗАЗе» сбил велосипедиста
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В Скопинском районе пенсионер на «ЗАЗе» сбил велосипедиста 

Новости Рязани 55 минут назад
Фото: Новости Рязани
В понедельник, 16 апреля, в Скопинском районе Рязанской области под колеса легковушки попал пожилой велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
По данным ведомства, авария произошло около полудня на 7 километре аватодороги «Сасово-Демушкино». 77-летний житель района, управляя автомобилем марки "ЗАЗ Шанс" сбил на проезжей части велосипедиста-пенсионера. С места происшествия водителя двухколесного транспорта госпитализировали в больницу.
За минувшие сутки в Рязанской области было зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых травмы получили три человека. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД. Сотрудниками автоинспекции было пресечено 4450 нарушений ПДД, задержано 13 нетрезвых водителей.
Фото: 62.мвд.рф
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