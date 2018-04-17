В Скопинском районе пенсионер на «ЗАЗе» сбил велосипедиста

В понедельник, 16 апреля, в Скопинском районе Рязанской области под колеса легковушки попал пожилой велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

По данным ведомства, авария произошло около полудня на 7 километре аватодороги «Сасово-Демушкино». 77-летний житель района, управляя автомобилем марки " ЗАЗ Шанс" сбил на проезжей части велосипедиста-пенсионера. С места происшествия водителя двухколесного транспорта госпитализировали в больницу.

За минувшие сутки в Рязанской области было зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых травмы получили три человека. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД. Сотрудниками автоинспекции было пресечено 4450 нарушений ПДД, задержано 13 нетрезвых водителей.

Фото: 62.мвд.рф