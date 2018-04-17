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Мальчик из Гатчинского района упал с крыши дома и попал в больницу
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Мальчик из Гатчинского района упал с крыши дома и попал в больницу 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Пудости инцидент с падением мальчика с крыши стал причиной его госпитализации в одну из больниц района.
Как сообщили ivbg.ru, в ночь с 16 на 17 апреля в гатчинскую больницу из районного поселка Пудость в тяжёлом состоянии был доставлен 14-летний школьник. Медики при осмотре диагностировали травмы, характерные для падения со средней высоты. Мальчик был в срочном порядке помещён в реанимацию.
По предварительным данным, ребенок упал с крыши двухэтажного дома. Обстоятельства происшествия, а также каким образом школьник поздно вечером оказался один в таком месте, предстоит установить правоохранителям.
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