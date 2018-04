Четыре человека пострадали в результате ДТП во Владивостоке

Утром в среду, 18 апреля, во Владивостоке в районе улицы Выселковая произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает PRIMPRESS.

По информации Vl.ru, Honda Fit Shuttle двигался с улицы Бородинской в сторону Выселковой. В районе дома №187 со встречной полосы выехал Honda Z. Водитель Fit Shuttle не смог избежать столкновения. От удара автомобили отбросило друг от друга. В результате произошедшего на данном участке дороги образовалась пробка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Apr 17, 2018 at 2:43pm PDT