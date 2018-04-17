Ещё
Пенсионерка попала в больницу после наезда велосипедистки в Твери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионерка попала в больницу после наезда велосипедистки в Твери 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Твери разыскивают велосипедистку, которая сбила на тротуаре пожилую женщину и скрылась с места аварии, тогда как пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Инцидент произошел около 18:30 в районе дома №16 по бульвару Гусева. На кадрах видно, что девушка налетела на 78-летнюю пенсионерку сзади, когда та шла по тротуару. Если владелица двухколесного транспорта тут же вскочила на ноги, то пострадавшая осталась лежать на асфальте. Когда на помощь женщине пришли жильцы дома, виновница происшествия спешно подняла велосипед и уехала.
Женщину доставили в больницу на скорой помощи, у нее диагностированы перелом плеча, закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Региональное управление ГИБДД сейчас разыскивает девушку, которой на вид было 16-17 лет.
Вести.Ru: последние новости
Военнослужащие потеряли танк Т-72 на дороге в Хабаровском крае В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали Взорвался грузовик с опасным грузом, семь человек пропали без вести, 13 пострадали
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от ОСАГО219
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Mercedes назвал российские цены на новый A-Class
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение