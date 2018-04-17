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Пьяные екатеринбуржцы поколотили медика
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Пьяные екатеринбуржцы поколотили медика 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ГУ МВД, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Пехотинцев. Бригада медиков прибыла по вызову в квартиру и поднялась наверх, в то время как водитель служебного автомобиля остался на улице.
В этом время к нему подошли двое молодых людей. Они были пьяны и начали провоцировать конфликт, после чего избили водителя, а потом скрылись с места происшествия.
О случившемся медики рассказали в полиции, и через какое-то время молодых людей задержали. Оказалось, один из них нигде не работал, но ранее не был судим, а второй работал монтажником, но уже сталкивался с проблемами с законом за кражи. Он и был инициатором драки с водителем скорой.
В отношении молодых людей составлен протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, а ране судимый мужчина снова стал фигурантом уголовного дела по статье 116 УК РФ — побои. Суда он будет ожидать под подпиской о невыезде.
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