Пьяные екатеринбуржцы поколотили медика

По данным ГУ МВД, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Пехотинцев. Бригада медиков прибыла по вызову в квартиру и поднялась наверх, в то время как водитель служебного автомобиля остался на улице.

В этом время к нему подошли двое молодых людей. Они были пьяны и начали провоцировать конфликт, после чего избили водителя, а потом скрылись с места происшествия.

О случившемся медики рассказали в полиции, и через какое-то время молодых людей задержали. Оказалось, один из них нигде не работал, но ранее не был судим, а второй работал монтажником, но уже сталкивался с проблемами с законом за кражи. Он и был инициатором драки с водителем скорой.

В отношении молодых людей составлен протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, а ране судимый мужчина снова стал фигурантом уголовного дела по статье 116 УК РФ — побои. Суда он будет ожидать под подпиской о невыезде.