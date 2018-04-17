Пенсионерке, купавшейся в море в Кринице, оторвало ногу моторной лодкой

Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Трагедия произошла в июле 2017 года. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о завершении расследования уголовного дела:

— 54-летней отдыхающей были причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги на уровне средней трети голени и открытого перелома надколенника, причинившие тяжкий вред здоровью.

На скамье подсудимых окажется 39-летний мужчина.

Управляя моторной лодкой он двигался в акватории Черного моря в селе Криница. В это время женщина находилась в воде.

Водитель моторной лодки отвлекся и не следил за курсом движения. В итоге он наехал на отдыхающую.

Ему инкриминируют ч.1 ст.268 УК РФ (нарушение участником движения (кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.