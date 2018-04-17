Житель Геленджика, управляя моторной лодкой, отсек женщине часть ноги

По версии следствия, 15 июля 2017 года, примерно в 8 часов 40 минут 40-летний житель Геленджика М., управляя маломерным судном — мотолодкой «QVWTREX 455 Coast Runner», двигался по акватории Черного моря от технической зоны пляжа с. Криница в сторону ущелья «Темная щель» с. Криница Геленджикского района.

По пути следования, пренебрегая нормами и правилами судовождения маломерных судов, он перестал вести визуальное и слуховое наблюдение, в результате чего наехал на женщину, которая плавала в море. 54-летней жительнице Московской области отсекло винтом мотора нижнюю часть правой ноги.