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Житель Геленджика, управляя моторной лодкой, отсек женщине часть ноги
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Житель Геленджика, управляя моторной лодкой, отсек женщине часть ноги 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, 15 июля 2017 года, примерно в 8 часов 40 минут 40-летний житель Геленджика М., управляя маломерным судном — мотолодкой «QVWTREX 455 Coast Runner», двигался по акватории Черного моря от технической зоны пляжа с. Криница в сторону ущелья «Темная щель» с. Криница Геленджикского района.
По пути следования, пренебрегая нормами и правилами судовождения маломерных судов, он перестал вести визуальное и слуховое наблюдение, в результате чего наехал на женщину, которая плавала в море. 54-летней жительнице Московской области отсекло винтом мотора нижнюю часть правой ноги.
С М. взята подписка о невыезде. Расследование уголовного дела осуществлялось СКР по краю. Теперь оно направлено в Геленджикский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
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