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Водитель внедорожника сбил вологжанку и скрылся с места ДТП
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Водитель внедорожника сбил вологжанку и скрылся с места ДТП 

Вологда.рф 49 минут назад
Фото: Вологда.рф
31-летняя вологжанка стала жертвой ДТП. Под машину она угодила, переходя проезжую часть по зебре.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария произошла 16 апреля в 11.20 на Карла Маркса, 29. По словам пострадавшей, она не нарушала правил дорожного движения, но ее сбил автомобиль. Марку машины женщина не запомнила, но смогла назвать гос. номер, также обозначила, что это была иномарка коричневого цвета. Водитель скрылся с места ДТП.
После аварии пострадавшая отправилась в больницу, где врачи обнаружили у нее многочисленные ушибы и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД начали розыск нарушителя. Свидетелей аварии просят сообщить информацию по телефонам в Вологде 76-50-50, 72-00-82, 76-51-81. Автомобилисту может грозить лишение прав и крупный штраф.
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