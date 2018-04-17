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В Санкт-Петербурге «мост глупости» снес кузов очередному грузовику
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В Санкт-Петербурге «мост глупости» снес кузов очередному грузовику 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Водитель решил проехать под мостом, несмотря на предупреждающий плакат «Газель» не пройдет»
В Twitter, посвященном так называемому «мосту глупости» в Санкт-Петербурге появились фото 146-ой жертвы моста.
Мост через приток реки Кузьминки был построен в 2011 году. О том, что высота проезжающих машин ограничена, предупреждают знаки и плакат, на котором написано «Газель» не пройдет». Но водители грузовиков систематически пытаются проехать под мостом. Накануне очередная «Газель» от удара потеряла кузов.
Жизнь — боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP
— Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.
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