Подросток из интерната под Всеволожском отравился «палёным» алкоголем 

14-летний школьник из Всеволожского района рано утром 16 апреля был доставлен в районную больницу с тяжёлым отравлением некачественным алкоголем.
Как пишет 47news, мальчик, который числится в детском интернате под Всеволожском, был доставлен в районную больницу около 6:00 16 апреля. Медики после осмотра диагностировали у него сильное отравление алкоголем. Вероятнее всего, употреблённая подростком продукция оказалась некачественной.
Разбором обстоятельств инцидента займутся правоохранительные органы.