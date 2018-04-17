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Подросток из интерната под Всеволожском отравился «палёным» алкоголем
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Подросток из интерната под Всеволожском отравился «палёным» алкоголем 

Ivyborg.ru 2 часа назад
14-летний школьник из Всеволожского района рано утром 16 апреля был доставлен в районную больницу с тяжёлым отравлением некачественным алкоголем.
Как пишет 47news, мальчик, который числится в детском интернате под Всеволожском, был доставлен в районную больницу около 6:00 16 апреля. Медики после осмотра диагностировали у него сильное отравление алкоголем. Вероятнее всего, употреблённая подростком продукция оказалась некачественной.
Разбором обстоятельств инцидента займутся правоохранительные органы.
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