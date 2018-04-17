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На Сортировке пьяный мужчина избил водителя скорой помощи
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На Сортировке пьяный мужчина избил водителя скорой помощи 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Полицейские Екатеринбурга задержали молодого человека, который в воскресенье, 15 апреля, напал на водителя скорой помощи. Инцидент произошёл вечером на улице Пехотинцев.
«Когда фельдшеры поднялись в квартиру к пациенту, 56-летний мужчина остался за рулем в служебном автомобиле, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. — В это время во дворе находились двое нетрезвых молодых людей. Подойдя к водителю скорой, один из них под надуманным предлогом начал провоцировать конфликт. Несколько раз ударив потерпевшего, злоумышленник причинил ему телесные повреждения в виде ссадин и ушибов».
После этого нападавший вместе с приятелем скрылся. А водитель скорой написал заявление в полицию.
Полицейские оперативно установили местонахождение двух нападавших. Ими оказались екатеринбуржцы 20 и 26 лет. Избил водителя старший из них. Он работает монтажником в строительной фирме и уже ранее был судим за имущественные преступления.
«В отношении обоих приятелей полицейские составили административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, — уточняют в полиции. — Действия 26-летнего мужчины были квалифицированы по статье «Побои». В отношении него дознавателем отдела полиции № 11 возбуждено и расследуется уголовное дело. Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде».
В конце марта на Бардина пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи. А в феврале на Химмаше хулиганы напали на реанимационную бригаду подстанции № 8.
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