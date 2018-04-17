В Волгоградской области пассажир «Форда» погиб в тройном ДТП

В Новониколаевском районе Волгоградской области в тройном ДТП погиб 59-летний водитель «Форда»

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, авария произошла 17 апреля в два часа ночи на 674 километре трассы Р22 «Каспий».

— 40-летний водитель на грузовике «Хино 57921» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Форд С-Макс», — пояснили в полиции. — От удара автомобиль легковушку отбросила и она столкнулась с автомобилей « Шевроле Нива» под управлением 36-летнего водителя.

Серьезные травмы получил водитель и пассажир «Форда». С места ДТП на скорой их доставили в больницу. Пассажира спасти не удалось, через несколько часов после аварии он скончался в медучреждении.