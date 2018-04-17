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Водителей в Московской области призвали быть осторожными на дорогах из‑за тумана
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Водителей в Московской области призвали быть осторожными на дорогах из‑за тумана 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сильный туман ожидается утром во вторник в Московской области, водителям на дорогах следует быть внимательными, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сегодня утром в Подмосковье возможен сильный туман. По сообщению МЧС региона, видимость снизится до 200-500 метров. МТДИ МО призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Московской области, пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям — включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений и обгонов.
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