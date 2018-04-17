В Сызрани водитель BMW наехал на детскую коляску с младенцем

В понедельник, 16 апреля, в 11:10, в Сызрани, 60-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW , двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к зданию торгового центра, расположенного в переулки Опорный, наехал на детскую коляску с находящимся внутри ребёнком 2016 года рождения, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин. В результате ДТП младенец получил травмы. После оказания медицинской помощи ребёнок направлен на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент совершения ДТП водитель BMW находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.