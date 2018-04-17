Ещё
В Сызрани водитель BMW наехал на детскую коляску с младенцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сызрани водитель BMW наехал на детскую коляску с младенцем 

АиФ-Самара 56 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 16 апреля, в 11:10, в Сызрани, 60-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW, двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к зданию торгового центра, расположенного в переулки Опорный, наехал на детскую коляску с находящимся внутри ребёнком 2016 года рождения, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате ДТП младенец получил травмы. После оказания медицинской помощи ребёнок направлен на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент совершения ДТП водитель BMW находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
АиФ-Самара: последние новости
С 16 апреля меняется схема движения на трассе М-5 «Урал» в Тольятти В Самаре приступили к ремонту улицы Ново-Вокзальной В Тольятти на ул. Свердлова водитель «Лады» сбил 37-летнюю женщину
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка28
Казахстан закрыл границу с Россией81
Россияне отказываются от ОСАГО232
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение