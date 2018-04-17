В Индонезии двое погибли при обрушении моста

Джакарта, 17 апреля / Синьхуа / — Спасатели обнаружили тела двух водителей грузовиков и ищут остальных пропавших в результате обрушения моста во вторник в индонезийской провинции Восточная Ява. Об этом сообщил представитель Национального координационного агентства по обеспечению готовности к стихийным

бедствиям страны Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, три грузовика и один мотоцикл упали в реку при внезапном обрушении моста в районе Тубан примерно в 11:00 по местному времени.

"К настоящему моменту были найдены два тела водителей, они заблокированы в грузовиках", — сказал он корр. Синьхуа в текстовом сообщении, не предоставив деталей о других пострадавших.

Он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. —0—