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Жителей Гумрака закидали камнями во время уборки шоссе Авиаторов
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Жителей Гумрака закидали камнями во время уборки шоссе Авиаторов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Улица Ленина в поселке Гумрак, расположенном в Дзержинском районе Волгограда, сегодня утром погрузилась во мрак, когда на шоссе Авиаторов вышли коммунальные машины. Опустив на дорогу щетки, коммунальщики подняли в воздух трехметровые столбы пыли. Сухую уборку засыпанной песком дороги местные жители сняли на видео.
— Утром мне позвонили соседи и говорят: «Выгляни на улицу». Я посмотрела в окно и испытала ужас: коммунальная машина, расчищая проезжую часть, пылила так, что столб песка поднимался выше трехметрового забора, которым наши дома отгородили от дороги, — рассказала V1.ru волгоградка Елена Володина.
По словам женщины, жители домов, расположенных в нескольких метрах от дороги, пытались самостоятельно остановить водителя, но их усилия оказались тщетны.
Коммунальщики напылили в Гумраке
— Люди бежали за машиной и кричали водителю, чтобы он остановился. Не помогало. Вот так пыля, он успел проехаться мимо наших домов трижды. При этом в воздух поднималась не только пыль, но и камни, которые из-под щетки отлетали в дома и приземлялись на машины.
Остановить разошедшегося уборщика удалось только звонком в областной дорожный комитет. Сразу после того, как волгоградцы пожаловались чиновникам, водитель заглушил машину.
— Сейчас машиной уже не чистят, рабочие взяли лопаты и счищают песок с дороги и обочин вручную, — сообщила V1.ru Елена Володина.
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