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Аварийная посадка самолета на трассу в США попала на видео
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Аварийная посадка самолета на трассу в США попала на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Авария произошла в американском городе Колорадо-Спрингс, неподалеку от Денвера в минувшую субботу, 14 апреля.
Камера запечатлела момент, когда самолет, совершая гигантские прыжки, пересек оживленную трассу на большой скорости. Каким-то чудом Сессна-210 не задела ни одну из машин, попавшихся ей на пути, и завершила свой путь около небольшого моста через канал Сэнд-Крик.
Пилоту и пассажирам повезло вдвойне: в самолете был поврежден топливный бак, однако горючее просто вытекло на землю, и происшествие обошлось без пожара.
Представитель Департамента полиции Колорадо-Спрингс, комментируя аварийную посадку, особенно отметил невероятную удачу лихих летчиков: «Им очень, очень повезло, что дело обошлось без серьезных травм».
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