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Упала в маршрутке: в Орле разыскивают свидетелей ДТП
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Упала в маршрутке: в Орле разыскивают свидетелей ДТП 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
ГИБДД по Орловской области ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в областном центре 13 февраля.
По информации пресс-службы ведомства, в 7 часов утра на остановке общественного транспорта «Магазин Чайка», по направлению в сторону улице Посадской в маршрутном автобусе ПАЗ №35 при начале движения произошло падение пассажира.
В результате падения женщина получила перелом плеча. Просьба очевидцем происшествия звонить по тел. ГИБДД 72—90—92, 72—90—00.
Сообщение Упала в маршрутке: в Орле разыскивают свидетелей ДТП появились сначала на РИА 57.
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