Упала в маршрутке: в Орле разыскивают свидетелей ДТП

ГИБДД по Орловской области ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в областном центре 13 февраля.

По информации пресс-службы ведомства, в 7 часов утра на остановке общественного транспорта «Магазин Чайка», по направлению в сторону улице Посадской в маршрутном автобусе ПАЗ №35 при начале движения произошло падение пассажира.

В результате падения женщина получила перелом плеча. Просьба очевидцем происшествия звонить по тел. ГИБДД 72—90—92, 72—90—00.