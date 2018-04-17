Ещё
Покупатели бюджетных автомобилей получают все больше технологий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Покупатели бюджетных автомобилей получают все больше технологий 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Одна из замечательных особенностей современных технологий — с каждым годом потребители получают все больше инноваций за одну и ту же сумму. Это касается и автомобилей. Такие функции, как навигация и Bluetooth, изначально предлагались на топовых комплектациях и только потом стали доступны на автомобилях начального уровня. Аналогичная история и с функциями поддержки водителя, систему предупреждения о столкновении с автоматическим экстренным торможением, которые теперь присутствуют практически на всех автомобилях. Таким образом, удобства на недорогих транспортных средствах являются такими же хорошими, как и на более дорогостоящих моделях.
Например, взять совершенно новый Toyota Corolla 2019 модельного года, что оснащен достаточным количеством стандартных технологий, даже учитывая невысокую стоимость. Базовая комплектация модели включает 8-дюймовый сенсорный дисплей, информационно-развлекательную систему Toyota Entune 3.0, а также комплект, включающий систему предотвращений столкновений с экстренным торможением, функцией обнаружения велосипедистов, систему удержания в полосе и предупреждение о выезде из полосы, адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения дорожных знаков и другие системы.
Конкуренты Toyota также не отстают. Honda Fit LX 2018 года предлагает предупреждение о столкновении с автоматическим экстренным торможением, предупреждение о выезде из полосы, адаптивный круиз-контроль и в базовой комплектации получает поддержку Apple CarPlay и Android Auto, Pandora Radio и возможность удаленного доступа со смартфона.
В это же время роскошные автомобили получают вышеуказанные удобства и дополняются современными функциями, такими как управление информационно-развлекательной системой с помощью жестов или системы автономного вождения. В любом случае дорогостоящие модели обладают более высокой производительностью, пассивными системами безопасности и различными технологиями, повышающими уровень комфорта.
Auto.Today: последние новости
Водители UberBlack не являются сотрудниками компании Исследователи заявляют об опасности светодиодных фар Waymo запускает испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от ОСАГО220
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Mercedes назвал российские цены на новый A-Class
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение