Покупатели бюджетных автомобилей получают все больше технологий

Одна из замечательных особенностей современных технологий — с каждым годом потребители получают все больше инноваций за одну и ту же сумму. Это касается и автомобилей. Такие функции, как навигация и Bluetooth, изначально предлагались на топовых комплектациях и только потом стали доступны на автомобилях начального уровня. Аналогичная история и с функциями поддержки водителя, систему предупреждения о столкновении с автоматическим экстренным торможением, которые теперь присутствуют практически на всех автомобилях. Таким образом, удобства на недорогих транспортных средствах являются такими же хорошими, как и на более дорогостоящих моделях.

Например, взять совершенно новый Toyota Corolla 2019 модельного года, что оснащен достаточным количеством стандартных технологий, даже учитывая невысокую стоимость. Базовая комплектация модели включает 8-дюймовый сенсорный дисплей, информационно-развлекательную систему Toyota Entune 3.0, а также комплект, включающий систему предотвращений столкновений с экстренным торможением, функцией обнаружения велосипедистов, систему удержания в полосе и предупреждение о выезде из полосы, адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения дорожных знаков и другие системы.

Конкуренты Toyota также не отстают. Honda Fit LX 2018 года предлагает предупреждение о столкновении с автоматическим экстренным торможением, предупреждение о выезде из полосы, адаптивный круиз-контроль и в базовой комплектации получает поддержку Apple CarPlay и Android Auto, Pandora Radio и возможность удаленного доступа со смартфона.

В это же время роскошные автомобили получают вышеуказанные удобства и дополняются современными функциями, такими как управление информационно-развлекательной системой с помощью жестов или системы автономного вождения. В любом случае дорогостоящие модели обладают более высокой производительностью, пассивными системами безопасности и различными технологиями, повышающими уровень комфорта.