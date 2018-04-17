Медикам Омска вручили ключи от 60 универсалов Lada Largus

Врио губернатора Омской области Александр Бурков 13 апреля 2018 года вручил медикам Омска ключи от новых автомобилей Лада Ларгус . Автомобили приобрели на средства областного бюджета. Напомним, в феврале этого года омское министерство здравоохранения объявило тендер на покупку партии универсалов Лада Ларгус. В тендере указывалось, что за 60 автомобилей ведомство готово заплатить 32,6 миллиона рублей. Но приобрести машины удалось дешевле. Как сообщают в Омском Минздраве, поставщиком автомобилей выступило ООО «Гарант», которое выполнило госконтракт на сумму 31,2 миллиона рублей. В результате медики смогли сэкономить более 1 миллиона рублей. Торжественная церемония вручения медикам ключей от автомобилей LADA Largus состоялась на площадке перед ТРЦ «Континент». Автомобили выделили 31 поликлинике Омска. Теперь врачи будут добираться к пациентам с комфортом. Также эти автомобили будут использоваться для транспортировки инвалидов в больницу и обратно.

$ (function () {SyntaxHighlighter.all ();}); $ (window).load (function () {$ ('.flexslider').flexslider ({animation: «slide», start: function (slider) {$ ('body').removeClass ('loading');}});});

В местном минздраве отметили, что 12 автомобилей LADA Largus будут закреплены за автобазой министерства. Использовать эти машины планируют по мере необходимости. Выделенные омским медикам универсалы LADA Largus ничем не отличаются от обычных автомобилей. Исключение — это красный крест, наклеенный на капоте.

Вам также будет интересно узнать:

Медикам Омска вручили ключи от 60 универсалов Lada Largus

LADA Largus: выгодные условия лизинга