В Алуште джип врезался в троллейбусную опору: водителя зажало в авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Алуште водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в столб, пострадал один человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

Авария произошла накануне вечером на улице Октябрьской. На место ДТП немедленно выехали службы экстренного реагирования. Как выяснили прибывшие на место спасатели, водитель легкового автомобиля SsangYong Rexton не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусной опорой.

"Из-за удара автомобиль деформировался, и водитель не смог самостоятельно покинул транспортное средство. Спасатели с помощью специнструмента провели деблокацию пострадавшего. 30-летний мужчина был предан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", — сообщили в МЧС.

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Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства провели работы по обесточиванию автомобиля и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.