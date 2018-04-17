«Собратьев» погубившего Цоя автобуса покажут в Москве

В музее «Московский транспорт» открылась выставка «Ikarus: 50 лет на московских маршрутах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУП «Мосгортранс».

«Гости увидят машины разных модификаций: модель «Икарус» 180, появившуюся на улицах Москвы в 1968 году, и автобусы «Икарус» 280-й серии, ставшие одними из самых популярных в СССР», — говорится в сообщении.

Экспозиция будет работать до августа. Посетители во время экскурсии смогут зайти в салоны автобусов и сфотографироваться.

Представители ведомства не указали, будут ли представлены на выставке модели 250 модели. Столкновение с таким автобусом привело к гибели Виктора Цоя в 1990 году. Часто модель ошибочно идентифицируют как 280.

«Икарусы» выпускал завод в Венгрии. Всего в СССР поставили свыше 150 тысяч машин. Эксплуатация таких автобусов в Москве завершилась несколько лет назад.