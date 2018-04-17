Автомобили Jeep отозваны в России из-за проблем с безопасностью

Речь идет о 483 внедорожниках, которые были проданы в период с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года. В этих автомобилях обнаружился дефект модуля управления подушки безопасности, влияющий на работоспособность активных подголовников, которые при ударе сзади призваны спасать шеи водителя и пассажиров.

В рамках отзыва на Jeep Liberty проверят электронный модуль и, при необходимости, заменят его, сообщается на сайте Росстандарта.

Отметим, что это не первая сервисная акция Jeep в России в 2018 году. Так, в марте под отзыв попали 520 экземпляров Wrangler 2009-2014 годов из-за газогенератора подушки безопасности, который при перепадах температуры может потерять свои свойства. В том же месяце отзывались Grand Cherokee из-за глохнущего двигателя.