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Автомобили Jeep отозваны в России из-за проблем с безопасностью
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Автомобили Jeep отозваны в России из-за проблем с безопасностью 

Авторамблер 39 минут назад
Фото: Авторамблер
Речь идет о 483 внедорожниках, которые были проданы в период с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года. В этих автомобилях обнаружился дефект модуля управления подушки безопасности, влияющий на работоспособность активных подголовников, которые при ударе сзади призваны спасать шеи водителя и пассажиров.
В рамках отзыва на Jeep Liberty проверят электронный модуль и, при необходимости, заменят его, сообщается на сайте Росстандарта.
Отметим, что это не первая сервисная акция Jeep в России в 2018 году. Так, в марте под отзыв попали 520 экземпляров Wrangler 2009-2014 годов из-за газогенератора подушки безопасности, который при перепадах температуры может потерять свои свойства. В том же месяце отзывались Grand Cherokee из-за глохнущего двигателя.
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