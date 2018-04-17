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FCA отзывает в РФ автомобили Jeep Liberty из-за проблем с подушками безопасности
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FCA отзывает в РФ автомобили Jeep Liberty из-за проблем с подушками безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания ООО «ЭфСиЭй РУС», являющаяся официальным представителем производителя Jeep на российском рынке, добровольно отзывает в России 483 автомобиля Jeep Liberty, сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва транспортных средств марки Jeep Liberty является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади. На транспортных средствах будет произведена проверка модуля установки подушки безопасности и, при необходимости, произведена замена», — отмечается в сообщении.
Отзыву подлежат авто, реализованные с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года.
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