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В Геленджике пенсионерке оторвало ногу моторной лодкой
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В Геленджике пенсионерке оторвало ногу моторной лодкой 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Пожилая женщина купалась в море, когда на нее наехала «моторка».
Инцидент произошел в поселке Криница в июле 2017 года. После того, как из-за нарушений, допущенных водителем моторной лодки, пострадавшая осталась без ноги, против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). На днях расследование завершилось, дело передано в суд. 39-летний обвиняемый окажется на скамье подсудимых.
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