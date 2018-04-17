В Тюмени задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка

В Тюмени сотрудниками полиции задержан водитель, сбивший ребенка на улице Пермякова. Мальчик получил травму ноги.

«Чтобы найти автомобилиста, автоинспекторы использовали современные методы анализа данных, полученных с камер видеонаблюдения, выборки автомобиля из транспортного потока, баз данных ГИБДД», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Как пояснил стражам порядка водитель « Вольво », с места аварии он скрылся из-за того, что растерялся.

«Водитель по решению суда привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 2 месяца за уезд с места ДТП», — подчеркивают в ведомстве.