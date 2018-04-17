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В Тюмени задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка
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В Тюмени задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени сотрудниками полиции задержан водитель, сбивший ребенка на улице Пермякова. Мальчик получил травму ноги.
«Чтобы найти автомобилиста, автоинспекторы использовали современные методы анализа данных, полученных с камер видеонаблюдения, выборки автомобиля из транспортного потока, баз данных ГИБДД», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Как пояснил стражам порядка водитель «Вольво», с места аварии он скрылся из-за того, что растерялся.
«Водитель по решению суда привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 2 месяца за уезд с места ДТП», — подчеркивают в ведомстве.
Фото Евгения Поторочина
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