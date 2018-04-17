Самая популярная марка автомобиля у костромских депутатов — Тойота

Корреспондент портала K1NEWS.RU поинтересовался задекларированными данными о доходах за 2017 год, в числе которых есть и сведения о владении авто как самими депутатами, так и их супругами.

Автомобили не числятся и за их супругами. Хотя можно предположить, что по своему статусу депутаты пользуются служебными автомобилями, ведь они возглавляют одни из самых успешных костромских бизнесов.

А вот депутат Сергей Крылов наоборот в своей собственности имеет аж 14 автомобилей, правда почти все они грузовые, за исключением Lexus RX350.

Проанализировав марки авто наших депутатов мы заметили, что самый популярный автомобиль это –TOYOTA.

Эта марка есть у депутата Головникова ( TOYOTA LAND KRUIZER PRADO)

TOYOTA RAV-4 задекларирована депутатом Владимиром Дьяконовым , Вадимом Курбановым, Олегом Погураловым, Алексеем Шадричевым

TOYOTA LAND KRUIZER выбрали Борис Комиссаров, Ихтияр Мирзоев, Евгений Смирнов (у него в собственности 2 авто этой марки).

TOYOTA HIGHLANDER. TOYOTA LAND KRUIZER-200 владеет Анатолий Краев. Кроме этого за его семьей числится TOYOTA AURIS

Стоимость автомобилей TOYOTA LAND KRUIZER начинается от 2, 5 миллионов рублей. А вот TOYOTA LAND KRUIZER-200 стоит уже 4 миллиона.

Кто из областных депутатов больше всех заработал в 2017 году можно прочитать в нашем материале.