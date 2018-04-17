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Юный петербуржец лишился своего «Опеля», позвав в гости двух рецидивистов
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Юный петербуржец лишился своего «Опеля», позвав в гости двух рецидивистов 

Интересант 42 минуты назад
Накануне 19-летний петербуржец заявил в полицию, что предыдущей ночью у него в гостях были двое не очень-то знакомых ему людей, которые после совместных алкогольных возлияний взяли ключи от его автомобиля «Опель Астра» и исчезли на нем с Учительской улицы в неизвестном направлении.
Эту машину красного цвета и стоимостью в 300 тысяч рублей гаишники остановили на Кронштадтском шоссе. Пьяный водитель отправился в отдел полиции, а автомобиль — на стоянку. Как выяснилось позднее, ночные гости молодого человека ранее уже были неоднократно судимы за кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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