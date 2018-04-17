Юный петербуржец лишился своего «Опеля», позвав в гости двух рецидивистов 

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В Подмосковье в школьный автобус влетела легковушка, пострадали шестеро детей

На Псковщине трактор въехал в микроавтобус с гражданами Белоруссии, шестеро пострадавших

В ДТП с микроавтобусом в Вологодской области погибли семь человек