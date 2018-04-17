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Под Бузулуком из-за ДТП с «КамАЗом» загрязнен воздух бензолом
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Под Бузулуком из-за ДТП с «КамАЗом» загрязнен воздух бензолом 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Специалисты Экологической службы Оренбургской области зафиксировали загрязнение воздуха бензолом в Бузулукском районе из-за ДТП с машиной, перевозившей пропан.
На месте аварии зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций бензола в 8,7 раза, в поселке Мичурино — в четыре раза, в Бузулуке — в три раза, сообщает Экологическая служба.
Напомним, 10 апреля на трассе Бугульма — Уральск в Бузулукском районе водитель КамАЗа не справился с управлением, машина съехала с моста через озеро Каютино, сообщает УМВД по Оренбургской области. В результате ДТП скончался от полученных травм водитель, цистерна с пропаном, которую перевозил грузовик перевернулась на землю и пропан начал вытекать.
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