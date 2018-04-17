Под Бузулуком из-за ДТП с «КамАЗом» загрязнен воздух бензолом

Специалисты Экологической службы Оренбургской области зафиксировали загрязнение воздуха бензолом в Бузулукском районе из-за ДТП с машиной, перевозившей пропан.

На месте аварии зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций бензола в 8,7 раза, в поселке Мичурино — в четыре раза, в Бузулуке — в три раза, сообщает Экологическая служба.