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В Бузулуке превышена концентрация бензола в воздухе в три раза
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В Бузулуке превышена концентрация бензола в воздухе в три раза 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Причиной повышения предельно допустимой концентрации бензола в атмосфере стало дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла 10 апреля на участке трассы Бугульма — Уральск в двух километрах от поселка Мичурино Бузулукского района. Перевозивший газ-пропан КамАЗ опрокинулся с моста через озеро Каютино, в результате чего произошла разгерметизация цистерны. Сам водитель автомобиля погиб.
Специалисты региональной Экологической службы произвели замеры по превышению предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в трех районах. Так, на месте аварии концентрация бензола в воздухе превышены в 8,7 раз, в поселке Мичурино — в 4 раза и в жилой зоне Бузулука — в 3 раза.
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