В Бузулуке превышена концентрация бензола в воздухе в три раза

Причиной повышения предельно допустимой концентрации бензола в атмосфере стало дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла 10 апреля на участке трассы Бугульма — Уральск в двух километрах от поселка Мичурино Бузулукского района. Перевозивший газ-пропан КамАЗ опрокинулся с моста через озеро Каютино, в результате чего произошла разгерметизация цистерны. Сам водитель автомобиля погиб.

Специалисты региональной Экологической службы произвели замеры по превышению предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в трех районах. Так, на месте аварии концентрация бензола в воздухе превышены в 8,7 раз, в поселке Мичурино — в 4 раза и в жилой зоне Бузулука — в 3 раза.