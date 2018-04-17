«Мост глупости» в Петербурге поймал 146-ю жертву

Курьезная дорожная авария произошла в Санкт-Петербурге — под мостом с надписью «Газель не проедет» застрял крупногабаритный автомобиль. Он стал уже 146-й «жертвой», говорится в Twitter-аккаунте сообщества «Мост глупости».

На фотоснимке видно, что кузов почти полностью разрушен от столкновения.

«Жизнь — боль. 146й расслоился от удара», — гласит твит.

Мост, расположенный на Софийской улице, давно стал местной достопримечательностью. Его высота составляет около трех метров, и свободно проехать под ним могут только легковые авто.

Энтузиасты повесили предупреждающий плакат, но по неизвестной причине «Газели» и другие грузовики с достойным лучшего применения упорством пытаются преодолеть препятствие.

В феврале под мостом произошло юбилейное 140-е ДТП. При этом реконструировать или сносить его не планируется.

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