«Мост глупости» в Петербурге поймал 146-ю жертву 

Курьезная дорожная авария произошла в Санкт-Петербурге — под мостом с надписью «Газель не проедет» застрял крупногабаритный автомобиль. Он стал уже 146-й «жертвой», говорится в Twitter-аккаунте сообщества «Мост глупости».
На фотоснимке видно, что кузов почти полностью разрушен от столкновения.
«Жизнь — боль. 146й расслоился от удара», — гласит твит.
Мост, расположенный на Софийской улице, давно стал местной достопримечательностью. Его высота составляет около трех метров, и свободно проехать под ним могут только легковые авто.
Энтузиасты повесили предупреждающий плакат, но по неизвестной причине «Газели» и другие грузовики с достойным лучшего применения упорством пытаются преодолеть препятствие.
В феврале под мостом произошло юбилейное 140-е ДТП. При этом реконструировать или сносить его не планируется.
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