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На трассе под Самарой легковушка врезалась в машину реанимации и вылетела в кювет
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На трассе под Самарой легковушка врезалась в машину реанимации и вылетела в кювет 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 17 апреля, на трассе Самара — Бугуруслан произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В районе Кинеля легковушка врезалась в машину реанимации и вылетела в кювет.
— К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. На данный момент движение на трассе восстановили, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По всей видимости, автомобилисты не поделили перекресток
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают виновника аварии. Ему грозит административная ответственность.
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