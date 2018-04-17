На трассе под Самарой легковушка врезалась в машину реанимации и вылетела в кювет

Во вторник, 17 апреля, на трассе Самара — Бугуруслан произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В районе Кинеля легковушка врезалась в машину реанимации и вылетела в кювет.

— К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. На данный момент движение на трассе восстановили, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По всей видимости, автомобилисты не поделили перекресток