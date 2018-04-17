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Подробности ночного ДТП: на пензенской трассе погиб 28-летний водитель «десятки»
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Подробности ночного ДТП: на пензенской трассе погиб 28-летний водитель «десятки» 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Появились подробности дорожной аварии в Нижнеломовском районе Пензенской области, которая случилась поздним вечером 16 апреля на 527-м километре автодороги М5 «Урал».
По предварительной информации, проезжую часть не поделили легковушка «ВАЗ-2110», которой управлял 28-летний парень, иномарка «Hyundai», которую вел 43-летний автомобилист, и фура «DAF» с полуприцепом под управлением 27-летнего молодого человека.
«Из-за ДТП водитель «десятки» от полученных ранений погиб на месте аварии. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить инспекторам УГИБД», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Для ликвидации последствий этого ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники.
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