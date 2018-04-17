Подробности ночного ДТП: на пензенской трассе погиб 28-летний водитель «десятки»

Появились подробности дорожной аварии в Нижнеломовском районе Пензенской области, которая случилась поздним вечером 16 апреля на 527-м километре автодороги М5 «Урал».

По предварительной информации, проезжую часть не поделили легковушка «ВАЗ-2110», которой управлял 28-летний парень, иномарка « Hyundai », которую вел 43-летний автомобилист, и фура «DAF» с полуприцепом под управлением 27-летнего молодого человека.

«Из-за ДТП водитель «десятки» от полученных ранений погиб на месте аварии. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить инспекторам УГИБД», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.