Пикантная история из Арзамаса: таксист инсценировал угон автомобиля, чтобы скрыть измену жене

История произошла в начале апреля. В полицию поступило заявление от мужчины, подрабатывающего частным извозом. Таксист сообщил, что один из пассажиров напал на него и, угрожая ножом, вытолкал из автомобиля, после чего скрылся.

Полицейские обнаружили автомобиль на выезде из города. В салоне царил беспорядок.

Заявителя неоднократно опрашивали и заметили, что раз от разу его рассказ немного меняется.

— Мнимый потерпевший, запутавшись в вопросах опытных полицейских, признался им, что инсценировал угон, чтобы скрыть от жены факт адюльтера, — рассказали сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. — Как оказалось, в день псевдо ограбления, у него завязалось романтическое знакомство с пассажиркой. Утром мужчина вспомнил, что после ночной работы должен принести супруге деньги, которых фактически он не заработал. Чтобы создать себе алиби, мужчина решил инсценировать ограбление и угон своего автомобиля. Он оставил машину на малолюдной улице, документы и ключи бросил рядом с ней, устроил в салоне беспорядок, испачкался и пошел писать заявление в полицию.

Теперь любовнику грозит срок до двух лет за «Заведомо ложный донос о совершении преступления».