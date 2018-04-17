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В Кургане осудили составителя поездов путевой машинной станции
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В Кургане осудили составителя поездов путевой машинной станции 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Кургане на два года в колонию-поселение отправится составитель поездов путевой машинной станции города. По версии Уральского следственного управления на транспорте ночью 7 июня 2016 года по вине сотрудника РЖД думпкарный вагон с локомотивом наехал на сигналиста. От полученных травм мужчина скончался.
Во время расследования уголовного дела на участке, где произошло ЧП, проводился эксперимент, результаты которого легли в основу доказательств виновности сотрудника.
— Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
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